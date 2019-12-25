Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии коронавируса неприятны, так как мешают развиваться. Мнение она высказала на международной конференции "Петерсбергский климатический диалог", которая прошла в онлайн-формате. Об этом пишет ТАСС.
Меркель напомнила, что санкции были введены в отношении России из-за украинского вопроса.
- Мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной. - Ангела Меркель, канцлер Германии.
Она сказала, что санкции против РФ неприятны, так как мешают экономическому развитию.
Ранее Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом в истории ФРГ.
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