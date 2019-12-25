По ее словам, однажды конфликт завершится переговорами.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не участвует в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она рассказала в интервью газете Zeit.

По словам Меркель, однажды конфликт завершится переговорами. Отвечая на вопрос, исключено ли участие экс-канцлера в урегулировании, она, что вопроса об этом даже "не возникает". Также Меркель отметила, что есть разница между "миром по диктату" и "дружеским открытым разговором друг с другом".

Ранее Меркель заявила, что в будущем Россия должна быть частью архитектуры безопасности Европы.

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