Октоберфеста тоже не будет.

Канцлер Германии Ангела Меркель решила смягчить антикоронавирусные меры в Германии. На пресс-конференции она представила концепцию выхода страны из режима изоляции.

Так начнут работать непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров - при соблюдении необходимых санитарных мер. Школы начнут постепенно открываться с 4 мая — сначала старшие классы, потом младшие. Но массовые мероприятия будут запрещены до конца лета. Октоберфеста тоже не будет — от отменён официально.

Власти будут мониторить ситуацию и каждые две недели вносить корректировки в стратегию.

Ранее в Германии ополчились на газ из США и вступились за "Северный поток-2".

Видео: Youtube/ Guardian News, Global Citizen, Daily Mail