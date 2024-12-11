Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине

Экс-анцлер Германии Ангела Меркель призвала мировое сообщество не допустить победы России в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление бывшая европейская чиновница сделала на официальном мероприятии, организованном местной газетой Die Zeit. Гостья проекта ответила на вопрос ведущего о том, почему действующий руководитель правительства Олаф Шольц отказался поставлять вооружение Taurus немецкого производства армии киевского режима.

Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью. Ангела Меркель, экс-канцлер Германии

При этом Ангела Меркель поддержала подобную политику канцлера и заявила, что у ее преемника есть веские причины, чтобы принимать подобные решения. Ранее Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Берлин не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, а также давать украинским властям разрешение на применение своего оружия натовского образца для поражения целей, расположенных на российской земле.

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Фото и видео: YouTube / ZEIT ONLINE