Канцлер Германии оценила эпидобстановку в Европе.

Ангела Меркель призвала не допустить четвертой волны COVID-19. Такое заявление немецкая чиновница сделала во время пресс-конференции, посвященной итогам второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер затронула вопрос распространения индийского штамма "Дельта" по странам мира.

Мы должны сделать все, чтобы не оказаться в четвертой волне, которая отбросит нас. Поэтому простые вещи - социальная дистанция, ношение масок, тестирование - остаются относительно небольшими ограничениями в сравнении с тем, что произойдет. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

В Германии полагают, что сейчас эпидемиологическая обстановка в европейском регионе остается относительно спокойной и стабильной, а распространение инфекции двигается немасштабно.

Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС встретиться с Путиным.

Видео: YouTube / phoenix