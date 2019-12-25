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Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая
Сегодня, 10:46
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lesjasap

Меркель призвала ЕС к сплоченной политике в отношении Китая

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Канцлер ФРГ надеется на "один голос" от имени всех 27 стран-участниц ЕС.

Ангела Меркель призвала Евросоюз к сплоченной политике в отношении стратегического партнера - Китая. Об этом канцлер Германии заявила во время выступления в бундестаге. Политик уверена, что ЕС должен говорить "одним голосом", чтобы продемонстрировать пекину свои ценности. 

Важно, чтобы Европа говорила одним голосом от имени всех 27 стран-участников, только так мы можем убедительно выступать в рамках наших европейских интересов

Ангела Меркель, канцлер Германии

Меркель добавила, что взаимоотношения Европы и Китая станут центральной темой председательства ФРг в Совете ЕС, как и тема выхода из пандемии коронавируса. Политик рассказала, что решение о переносе саммита с КНР на 14 сентября в Лейпциге далось Евросоюзу нелегко. Она считает, что эта встреча все же состоится, так как в ней заинтересованы глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Китая Си Цзиньпин.

Меркель назвала тему председательства Германии в Совете ЕС.

Теги: ангела меркель, германия, евросоюз, китай, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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