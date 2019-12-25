Меркель: после запуска "Северного потока - 2" транзит может идти через Украину

Канцлер ФРГ поддерживает реализацию российского проекта.

Меркель заявила, что после запуска "Северного потока - 2" транзит может идти через Украину. Такое заявление чиновница сделала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. Чиновники обсудили друг с другом потенциальные решения, которые будут реализованы в случае изменения американской политики в отношении проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком - 2". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту Ангела Меркель, канцлер Германии

При этом немка подчеркнула приверженность Берлина к поддержке к введению в эксплуатацию "Северного потока-2".

Захарова заявила, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину.

Фото: YouTube / WELT

