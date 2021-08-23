Меркель ответила на обвинения в стремлении угодить России

Вместо нее на "Крымскую платформу" приедет министр энергетики ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не стремится угодить России. Один из журналистов допустил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ, что отказ Меркель от личного участия в "Крымской платформе" связан с ее желанием "угодить РФ".

Нет, это не свидетельствует о том. Я только что четко сказала, что аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. И здесь ничего не изменилось. Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Она отметила, ее "прощальный" визит в Киев был запланирован для обсуждения вопроса Минских договоренностей и нормандского формата. Меркель напомнила, в "Крымской платформе" примет участие министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Ранее участником был заявлен глава Министерства иностранных дел Германии, однако он не сможет принять участие в саммите из-за высокой занятости.

Напомним, 22 августа Меркель прилетела на Украину. Она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Возможно, это последний визит Меркель на Украину в качестве канцлера. Выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года. Меркель не будет претендовать на должность, которую занимает с 2005 года.

Ранее Меркель заявила, что Европа через 25 лет перестанет зависеть от российского газа.

Видео: YouTube / 5 канал