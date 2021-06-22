В ФРГ рассказали о противоречиях со странами ЕС по энергетической политике.

Немецкий канцлер Ангела Меркель оценила значение газа для экономики Германии на переходный период. С соответствующей речью чиновница выступила на Дне германской промышленности 22 июня. По мнению спикера, сейчас энергетические ресурсы имеют важную роль в стране. При этом в сфере политики газоснабжения у Берлина существуют разногласия, в том числе и с Парижем. Франция выступает в ЕС за поддержку атомной энергетики.

Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути. Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава немецкого правительства призвала коллег рассчитать точной прогноз энергопотребления в стране на 2030 год, так как существующий документ "не очень основателен". Меркель заметила, что специалисты в нем не учли распространение электронных транспортных средств, их влияние на общество, распространение среди населения, а также существенный рост использования компьютерных технологий. В ФРГ заметили, что намерены выделить на развитие энергетической отрасли "гигантские суммы". Они пойдут на инвестиции в высокие технологии.

Меркель заявила о необходимости сохранения соглашения с Турцией по беженцам.

Видео: YouTube / phoenix