В Германии раскрыли причину, по которой не могут отправить оружие для ВСУ.

Германия в настоящее время не планирует поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу ZDF сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Иностранный чиновник заметил, что подобный шаг со стороны Берлина потребует длительного обучения военнослужащих из армии киевского режима. Эксперт программы добавил, что изначально стране не стоило вести в публичном пространстве дебаты о поставках данного вида оружия для ВСУ.

В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Напомним, что в середине апреля 2025 года Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине при согласовании этих поставок с международными партнерами. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус упоминал общественности, что существует множество аргументов против подобного шага.

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten