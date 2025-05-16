В Германии объяснили, что соглашение по дополнительному давлению на Россию между союзниками уже есть.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что новый антироссийский санкционный пакет в отношении Москвы уже готов, он будет принят странами коллективного Брюсселя 20 мая 2025 года. Соответствующее заявление в интервью местному телеканалу ZDF сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Иностранный чиновник заметил, что При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что дополнительные запреты и ограничения против Кремля вступят в силу немедленно.

Этот пакет готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе. Консультации завершены. Рестрикции готовы, они вступают в силу, и готовится следующий пакет санкций. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Фридрих Мерц дополнительно прокомментировал свой рабочий визит в Киев вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском. Европейский чиновник указал СМИ, что не ожидал, что совместная западная инициатива "коалиции желающих" принесет немедленный успех и приведет к завершению регионального конфликта. Одной из целей Берлин ставил показать мировой общественности, что Европейский союз вместе с крупнейшими державами говорит единым голосом. Вторая цель касалась согласования позиций международных союзников. Немец добавил, что в консультациях перед поездкой в украинскую столицу принимал участие не только американский президент-республиканец Дональд Трамп, но и целый ряд сенаторов из Вашингтона.

Мерц заявил, что ФРГ пока не планирует поставлять ракеты Taurus Украине.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten