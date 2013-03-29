Мерц назвал условия для поставок ракет Taurus Киеву

По его словам, Германия не будет вступать в конфликт, но готова снабдить украинскую армию оружием.

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц назвал условия для поставок крылатых ракет Taurus Киеву. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

По его словам, Германия не будет вступать в конфликт, но готова снабдить украинскую армию оружием. Мерц уточнил, что он пойдет на такой шаг лишь по согласованию с европейскими партнерами. Политик напомнил, что Британия, Франция, а также США уже поставляют ракеты Киеву. Также лидер консерваторов подчеркнул, что украинские военные в данный момент находятся в оборонительном режиме.

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Фото: YouTube / BILD