Мэр Южно-Курильска подал в отставку

Вячеслав Власенко уходит с должности по собственному желанию.

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко подал в отставку. Об этом сообщили представители администрации Сахалинской области. Они отметили, что их коллега решил покинуть должность по собственному желанию. Решение поддержал губернатор региона Валерий Лимаренко. Он считает, что множество нерешенных проблем вызвано неэффективным управлением мэра.

В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведённая прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области

Напомним, что в районе будет объявлен конкурс на замещение руководителя. Выбрать человека на замену предстоит местным парламентариям.

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Фото: Piter.tv