Анн Идальго будет выдвигаться на пост главы Франции.

Мэр Парижа анонсировала свою кандидатуру на президентских выборах во Франции. Об этом Анн Идальго рассказала в эфире местного телеканала BFMTV. Политик напомнила, что главу государства народ будет избирать в 2022 году.

Сегодня я готова объявить, что решила стать кандидатом на должность президента Франции. Анн Идальго, мэр Парижа

Известно, что чиновница состоит в Социалистической партии Франции. Она не стала раскрывать подробности собственной предвыборной программы. При этом она заметила, что рассчитывает вести уважительный и открытый диалог с гражданами. Мэр Парижа также объявила о скорой публикации ее книги, получившей название "Французская женщина". В тексте работы Идальго называет своим приоритетом пересмотр зарплат работников в сфере образования и проблемы экологии.

Известно, что Анн Идальго начала профессиональную карьеру в государственной службе с 1984 года в коммуне Шевилли-Ларю с должности инспектора по трудовым отношениям. С 1997 года она получила несколько правительственных постов, а в 2001 году была назначена помощником мэра Парижа. В 2014 году чиновницу впервые избрали мэром. В 2020 году Идальго переизбрали на второй срок.

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Видео: Youtube/Le Parisien