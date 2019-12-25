В аэропорту Барахас будут выборочно делать тесты на наличие коронавируса.

Мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19. Об этом политик рассказал в интервью журналистам телеканала Telecinco. Хосе Луис Мартинес-Альмейда считает разумным требовать у путешественников, прибывающих из зоны эпидемиологического риска, заранее сделанные тесты на коронавирус. Речь идет о регионах, в которых обстановка по распространению эпидемии выше, чем в Испании.

Меры в аэропорту Барахас недостаточные, это основной пункт международного въезда в Испанию… Необходимо усилить меры безопасности, чтобы осуществлять контроль за потенциальными инфицированными Хосе Луис Мартинес-Альмейда, мэр Мадрида

Чиновник призвал делать выборочные тесты на инфекцию у прибывающих пассажиров на территории аэропорта. Таким образом администрация покажет, что Мадрид является безопасным городом.

Напомним, что с 21 июня в стране закончился режим повышенной готовности. Он действовал на территории государства с 14 марта. Границы открыты для стран, входящих в ЕС и шенгенское соглашение. Исключением стала Португалия. Границы с ней будут открыты только 1 июля.

Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов.