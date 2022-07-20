Садик Хан рассказал о напряженности в работе пожарной службе города.

Мэр Лондона рассказал о работе пожарных во время рекордной жары. В эфире британского телеканала Sky News Садик Хан заявил о том, что вторник 19 июля 2022 года стал наиболее напряженным днем для городской экстренной службы со времен Второй мировой войны.

Вчера был самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны. В обычный день получает… около 350 звонков, в загруженный день – 500, вчера они получили более 2600 звонков. Садик Хан, мэр Лондона

Напомним, что на территории Великобритании установилась аномальная жара. Из-за погоды в стране власти впервые в истории объявили красный уровень опасности. На 19 июля температура воздуха около воздушной гавани Хитроу превысила 40 градусов тепла по Цельсию. Этот показатель побил абсолютный температурный рекорд за все время наблюдений. За последние сутки в столице Британии из-за возгораний разрушено 41 домовладение. Ранее Садик Хан охарактеризовал обстановку в Лондоне как критическую. Он также призвал местное население отказаться от проведения барбекю на участках.

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Фото и видео: Sky News