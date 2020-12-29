Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан сообщил в своем Twitter-аккаунте о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц на фоне пандемии коронавируса.
Сегодня (8 января) я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей.
Садин Хан, мэр Лондона
В заявлении мэрии Лондона сообщается, что Хан написал письмо британскому премьеру с просьбой увеличить финансовую поддержку для жителей столицы, Также политик обратился ко всем гражданам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицы без крайней необходимости.
Отметим, что на сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано более 2,88 млн случаев заболевания коронавирусом.
Ранее британские власти обязали всех прибывающих в Англию иметь отрицательный тест на COVID-19.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все