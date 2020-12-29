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Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Сегодня, 16:53
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d_s_sarkisov

Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

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Он направил письмо британскому премьеру с просьбой увеличить финансовую поддержку.

Мэр Лондона Садик Хан сообщил в своем Twitter-аккаунте о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц на фоне пандемии коронавируса.

Сегодня (8 января) я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей.

Садин Хан, мэр Лондона

В заявлении мэрии Лондона сообщается, что Хан написал письмо британскому премьеру с просьбой увеличить финансовую поддержку для жителей столицы,  Также политик обратился ко всем гражданам с просьбой оставаться дома и не выходить на улицы без крайней необходимости.

Отметим, что на сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано более 2,88 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее британские власти обязали всех прибывающих в Англию иметь отрицательный тест на COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: великобритания, коронавирус, лондон, мэр, садик хан, чрезвычайная ситуация
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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