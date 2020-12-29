Британские власти обязали всех прибывающих в Англию иметь отрицательный тест на COVID-19

Справку с тестом необходимо предъявить до посадки в самолет и по прибытии в страну.

Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает Министерство транспорта Великобритании.

В распространенном заявлении ведомства уточняется, что тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Эта процедура обязательна как для иностранцев, так и для британский граждан, которые прибудут из-за границы любым видом транспорта.

Справку с отрицательным тестом необходимо предъявить представителю авиакомпании перед посадкой в самолет. Ее также необходимо будет показать на пограничном контроле в Великобритании. Кроме того, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что в Иране запретили импорт вакцин от коронавируса из Великобритании и США.

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