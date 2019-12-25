Мельникова стала замглавы комиссии по образованию, культуре и науке в ЗакСе Петербурга

Решение было принято 14 октября во время заседания городского парламента.

Актриса театра и кино, депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Анастасия Мельникова избрана заместителем председателя комиссии по образованию, культуре и науке. Решение было принято 14 октября во время заседания городского парламента. Она является депутатом городского ЗакСа V и VI созывов с декабря 2011 года.

Также во время заседания утвердили состав профильной комиссии по вопросам физической культуры и спорта из числа членов постоянной комиссии. В нее вошли депутаты Дмитрий Павлов, Антон Рудаков и Антон Соловьев.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа согласовали назначение Максима Мейксина на должность вице-губернатора Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Официальная группа депутата А.Р. Мельниковой