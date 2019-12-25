КСП: глава Центрального района Мейксин допустил неэффективное расходование средств

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга при проверке администрации Центрального района обнаружила нецелевое расходование бюджета на сумму почти в полмиллиарда рублей. Часть неэффективной траты государственных денег произошла в том числе и в 2019 году, когда на место руководителя губернатором Александром Бегловым был назначен Максим Мейксин.

В ходе контрольно-проверочного мероприятия Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга выявила 120 случаев нецелевого расходования бюджетных средств администрацией Центрального района города.

Например, КСП установила, что администрация подконтрольного Мейксину сектора города в семи случаях определила расходы средств из некорректного источника. Суммарный ущерб составил 126, 5 миллиона рублей. Также администрация Центрального района неверно распределила финансы при выполнении государственного задания на оказание госуслуг госучреждениям – убытки составили три миллиона рублей.

Кроме того, 323 миллиона рублей были неэффективно потрачены при обеспечении результативности использования средств субсидий. Так, за проверенный промежуток времени КСП установила отсутствие факта заключения либо поздних сроков заключения контрактов с исполнителями. Субсидии предназначались для шести подведомственных администрации Мейксина учреждений, три из которых – образовательные, а одно – здравоохранения.

В общей сложности КСП выявила нарушений на 455,1 миллиона рублей. Проверка касалась периода с 2017 по декабрь 2019 года. В отчете не указывается конкретная сумма, неэффективную растрату которой допустил Мейксин.

Однако согласно информации на сайте администрации Центрального района, нынешний глава был поставлен губернатором Петербурга Александром Бегловым на должность главы сектора с февраля 2019 года. Следовательно, можно предположить, что часть ответственности за неудовлетворительное управление бюджетными средствами лежит в том числе и на Мейксине.

Фото: gov.spb.ru