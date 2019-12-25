МегаФон усилил сеть в городе атомщиков

Оператор модернизировал более 50% инфраструктуры сети в городе атомной промышленности на территории Ленинградской области. Обновление инфраструктуры помогло улучшить качество связи и повысить скорости мобильного интернета для удовлетворения растущих потребностей абонентов в населенном пункте.

Инженеры компании обновили оборудование в среднечастотных диапазонах, чем увеличили пропускную способность сети в городе. В зону улучшений попали жилые массивы, объекты социальной инфраструктуры, градообразующие предприятия и популярные туристические локации. Например, детский городок "Андерсенград", где малыши и школьники могут почувствовать себя героями сказок, посетить спектакли в амфитеатре под открытым небом или просто прогуляться по улочкам дивного городка.

Совершенствование предоставляемых мобильных услуг позволило клиентам компании молниеносно получать данные и делиться информацией в сети Интернет. Теперь абонент МегаФона может в два раза быстрее установить на свой гаджет приложение, скачать тяжелый файл, загрузить фото в HD-формате, видео в 4К или музыкальный контент в максимальном качестве. Также абонентам доступна технология VoLTE для использования при голосовых вызовах. Она обеспечивает мгновенное соединение, позволяет четче слышать собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и дает возможность не прерывать интернет-сессию во время разговора.

Мы провели анализ потребления мобильного трафика в городах Ленобласти, чтобы на основе полученных данных вычислить те территории, где в ближайшее время потребуется дополнительная емкость сети - Сосновый Бор попал в топ-городов по абонентскому трафику. Мы значительно обновили существующие базовые станции и улучшили конфигурацию сети на своих городских телеком-объектах, чтобы обеспечить абонентов качественной связью при постоянно растущей нагрузке на сеть. Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

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