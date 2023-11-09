Зампред СБ РФ оценил возможности оборонно-промышленного комплекса страны.

Российский бывший президент Дмитрий Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники, с чем не может не считаться противник. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета Безопасности РФ сделал в ходе выступления перед бойцами 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось на полигоне Алабино.

Буквально за год мы все возможности ОПК подтянули в разы. Рост производства вооружений и военной техники, специальной техники, средств поражения кратный. И с этим не может не считаться наш противник. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев