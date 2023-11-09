Медведев поручил следить за регулярными выплатами довольствия военным

Зампред СБ РФ встретился с военнослужащими в Алабино.

Российское министерство и отечественные командиры должны следить за тем, чтобы денежное содержание военнослужащим выплачивалось регулярно, так как такие условия гарантируются государством и технические проблемы неприемлимы. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления перед бойцами 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось на полигоне Алабино.

... Следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством. Надеюсь, что и здесь, и в других подразделениях за этим будут смотреть максимально строго. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев поручил добиться устойчивости к натовским средствам ПВО и РЭБ.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медедев