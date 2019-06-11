Премьер-министр РФ заявил, что сократить рабочую неделю получится с помощью технического прогресса.

Дмитрий Медведев отметил плюсы перехода на четырехдневную рабочую неделю. По словам премьер министра РФ, это станет возможным благодаря техническому прогрессу.

В ходе Международной конференции труда премьер заявил, что укороченная рабочая неделя предотвратит выгорание сотрудников и тем самым увеличит производительность. В качестве примера он привел решение Генри Форда о сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов. А также опыт новозеландской компании, которая повысила производительность на 20% благодаря четырехдневной рабочей неделе

Медведев отметил, что уже сейчас у работодателей есть возможность идти в ногу со временем и предоставлять гибкий график и дистанционный формат работы для сотрудников.

Видео: Piter.tv ; YouTube / pravitelstvoRF