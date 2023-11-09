Зампред СБ РФ оценил кадровые решения в ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины сейчас посылают против России "черт-те кого". Соответствующей информацией заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления перед бойцами 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось на полигоне Алабино. Чиновник пояснил военнослужащим, что руководством армии киевского режима дали автоматы солдатам и отправили вперед, хотя последствия такого решения понятны.

Наш противник сейчас посылает черт-те кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку - и вперед. Понятно, какие последствия в этом случае. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: никакого оттока на контрактной службе не наблюдается.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев