Медведев: никакого оттока на контрактной службе не наблюдается

Зампред СБ РФ оценил готовность россиян защищать страну.

Российское правительство наблюдает увеличение числа граждан, которые хотят защищать свою родину, никакого оттока в боевых кадрах у страны нет. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления перед бойцами 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось на полигоне Алабино. Чиновник пояснил военнослужащим, что с начала 2023 года порядка 410 тысяч человек стали представителями контрактной службы Вооруженных сил РФ.

Мы не наблюдаем никакого оттока. Наоборот, наблюдаем, скорее, увеличение числа тех, кто готов защищать свою родину, нашу с вами страну. Поэтому все меры поддержки будут использованы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил о кратном росте производства вооружений и военной техники.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев