Медведев поддержал увеличение срока подготовки военных, где это возможно

Зампред СБ РФ считает, что решение связано с оперативной ситуацией.

Дмитрий Медведев поддержал увеличение срока подготовки российских военнослужащий, которые поступили на контрактную службу в том случае, если такое решение позволяет оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения. Соответствующей информацией заместитель председателя Совета Безопасности РФсделал в ходе выступления перед бойцами 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие состоялось на полигоне Алабино. Чиновник уточнил, что с начала текущего года около 410 тысяч человек было принято на контрактную службу в Вооруженные силы страны. При этом власти не фиксируют никакого оттока желающих служить в армии.

В отношении увеличения сроков подготовки. Мы понимаем, если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами, как специалисты, это отлично понимаете. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев