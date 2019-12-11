Цену предлагается снизить до 20 евро.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею о снижении порога беспошлинного ввоза товара из зарубежных интернет-магазинов. Цену предлагается снизить до 20 евро. Об этом пишет ТАСС.

Председатель правительства заявил, что "в целом согласен" и поручил подготовить предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС. Окончательное решение пока не принято, вопрос будут обсуждать.

Согласно правилам Евразийской экономической комиссии, сейчас без пошлины можно получить одну посылку из-за рубежа на 500 евро в месяц. С 1 января порог хотят снизить до 200 евро за одну посылку. В 2020 году цена может упасть до 100 евро, в 2021 — до 50 евро и в 2022 — до 20 евро.

Ранее Медведев назвал свое самое сложное решение.

Видео: YouTube / Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV