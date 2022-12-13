Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании

Зампред СБ РФ рассказал о том, когда правосудие стало угасать.

Отделение штата Техаса от США и Шотландии от Великобритании - это "вопрос будущего". Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник рассказал участникам мероприятия о двойных стандартах Запада, которые "цветут махровым цветом". Он пояснил, что недружественные станы полагают, что право народов на самоопределение, провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, есть только в конкретных, выгодных Западу случаях.

Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего.... Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

В качестве примера деятельности Запада Дмитрий Медведев привел в пример "расчленение" Сербии на основе извращенного толкования постановления международного суда по непризнанному региону Косово. Началом этому процессу послужил трибунал в Гааге по теме Югославии. По мнению российского эксперта, с этого самозванной процедуры начался подрыв наднационального мирового правосудия.

Медведев: РФ продолжит делать все для наказания виновных за подрыв "Северных потоков".

Фото и видео: ПМЮФ