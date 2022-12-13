Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании

Отделение штата Техаса от США и Шотландии от Великобритании - это "вопрос будущего". Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума сделал заместитель председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев. Чиновник рассказал участникам мероприятия о двойных стандартах Запада, которые "цветут махровым цветом". Он пояснил, что недружественные станы полагают, что право народов на самоопределение, провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, есть только в конкретных, выгодных Западу случаях.
Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего....
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
В качестве примера деятельности Запада Дмитрий Медведев привел в пример "расчленение" Сербии на основе извращенного толкования постановления международного суда по непризнанному региону Косово. Началом этому процессу послужил трибунал в Гааге по теме Югославии. По мнению российского эксперта, с этого самозванной процедуры начался подрыв наднационального мирового правосудия.
Медведев: РФ продолжит делать все для наказания виновных за подрыв "Северных потоков".
Фото и видео: ПМЮФ
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