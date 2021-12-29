Медведев: Зеленский ведет Украину к разрушению

Зампред СБ РФ оценил политику украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский делает на своем посту ровно то, что должен делать человек с его уровнем профессиональной подготовки и годности к занимаемому посту. Такое заявление в интервью журналистами "РИА Новостей" сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник добавил, что не разочарован политикой украинского главы.

Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. К сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что Дмитрий Медведев в декабре 2019 года назвал главную задачу для Владимира Зеленского. По мнению российского эксперта, президент Украины должен противостоять оголтелому национализму, который распространяется по этому государству. Зампред СБ РФ надеялся на то, что Зеленский хочет договариваться по вопросам безопасности и мира, торгово-экономическим отношениям с Москвой.

Медведев: Украина стала игрушкой в руках США и НАТО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

