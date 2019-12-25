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Медсестру из Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины
Сегодня, 16:22
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matveyvn

Медсестру из Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины

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Прохожие нашли брошенную вакцину и сняли на видео, выложили в интернет.

Медсестру из города Дзержинска Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины. Её обвиняют в халатности. Об этом пишет телеканал "360".

По данным следствия, медсестра положила партию вакцины от гриппа в обычное помещение, котором не было холодильного оборудования. В результате вакцина испортилась и сотрудница клиники решила его выбросить. Для этого она обратилась к знакомому, который свалил 67 коробок в посадках. Однако прохожие нашли их, сняли брошенную вакцину на видео и выложили в интернет.

Так информация дошла до правоохранительных органов.

Ранее Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина, грипп, нижегородская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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