Медсестру из Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины

Прохожие нашли брошенную вакцину и сняли на видео, выложили в интернет.

Медсестру из города Дзержинска Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины. Её обвиняют в халатности. Об этом пишет телеканал "360".

По данным следствия, медсестра положила партию вакцины от гриппа в обычное помещение, котором не было холодильного оборудования. В результате вакцина испортилась и сотрудница клиники решила его выбросить. Для этого она обратилась к знакомому, который свалил 67 коробок в посадках. Однако прохожие нашли их, сняли брошенную вакцину на видео и выложили в интернет.

Так информация дошла до правоохранительных органов.

Ранее Гинцбург предрек проблемы для иностранной вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com