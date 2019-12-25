Мединский: переговоры РФ и Украины состоятся в Брестской области

Глава делегации РФ сообщил, что встреча может начаться в 15 часов.

Председатель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры с украинской стороной состоятся в Брестской области на территории Белоруссии. Такое заявление опубликовано в МИД РФ со ссылкой на местное посольство. Чиновник рассказал прессе, что мероприятие пройдет в месте, в котором ранее и было запланировано.

Российская делегация сейчас работает, поскольку у нас блок предложений из трех частей. Он касается военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического. Мы сейчас сводим позиции воедино. Владимир Мединский, чиновник

Мединский напомнил о том, переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15 часов дня по московскому времени. Он отметил сложность логистики киевских коллег. Им приходится собираться сначала в Польше, а уже оттуда направляться в Белоруссию.

Мединский: на переговорах России и Украины обсудят тему прекращения огня.

Фото и видео: МИД России