Мединский: максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины

Глава делегации РФ рассказал о том, по каким темам Москва и Киев максимально сближены в позициях.

Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины. Такое заявление перед журналистами сделал глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский. Чиновник заметил, что тема о невступлении страны в НАТО считается той, по которой позиции сторон максимально сближены.

Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции. Владимир Мединский, глава делегации РФ

Однако в данной теме есть нюансы, связанные с дополнительными гарантиями безопасности для Украины, кроме уже имеющихся, в том случае, если Киев откажется от вступления в военный Североатлантический блок. По вопросу демилитаризации Украины стороны находятся "на полпути".

Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти