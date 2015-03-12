Медик ВСУ Муцей заявила, что хотела расстрелять трех украинских военных

Девушка считает, что солдаты проявляют непрофессионализм на поле боя.

Украинские военнослужащие часто проявляют непрофессионализм на поле боя. Так считает местный медик при Вооруженных силах Украины Анастасия Муцей. Интервью со специалистам опубликовано телеканалом ТСН. Девушка призналась, что на передовой линии зачастую оказываются солдаты, которые совершенно не умеют обращаться с оружием. Она заметила, что не понимает, как люди идут на боевые позиции, при этом не зная, как надо пользоваться пулеметами или гранатами. Врач вспомнила историю о том, как молодой человек подорвался во время попытки вкрутить гранату.

Были три деда, которых я вела на позиции. Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошел. Анастасия Муцей, врач ВСУ

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Фото и видео: YouTube / ТСН