Матвиенко: Нужно уходить от интернета "на березе"

Глава СФ встретилась с тружениками социальной сферы.

Валентина Матвиенко рассказала во время встречи с тружениками социальной сферы о том, что России нужно уходить от интернета "на березе". По информации от председателя Совета Федерации, в 2021 году устойчивый интернет должны получить все населенных пункты, имеющие численность населения более 100 человек. Она напомнила об истории с "Лехой из деревни", которому пришлось забраться на дерево в селе Станкевичи Называевского района Омской области, чтобы через социальную сеть TikTok обратиться к губернатору Александру Буркову. В ноябре 2020 года он заявил, что не может учиться в дистанционном режиме, так как в населенном пункте не ловит интернет.

Всем запомнилась история молодого человека, которому пришлось забираться на берёзу, чтобы поймать сеть, поймать интернет. Конечно, это недопустимо в нашей такой высокоразвитой технологически стране. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Парламентарий заявила, что ситуацию с "той березой" чиновники решили, но таких берез по стране осталось еще много. Решением проблемы законодатели занимаются совместно с представителями Минцифры.

Матвиенко поручила решить вопрос с выравниванием тарифов на электричество для россиян.

Фото: Piter.tv