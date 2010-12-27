КРТИ: на время матча "Зенит-Аустрия" будут действовать ограничения проезда

Вечерний матч осложнит планы автомобилистов, решивших проехать по Крестовскому острову.

Днем 15 марта в Петербурге будет ограничено движение транспорта из-за матча "Зенита " с "Аустрией". Об этом сообщает пресс-служба КРТИ. Данные меры коснутся территорий, прилегающих к стадиону "Газпром-Арена".

В течение всего дня на Северной и Южной дорогах будет запрещена парковка транспорта. Тоже самое ждет автомобилистов, планирующих оставить машину на Рюхина, Крестовском проспекте или нечетной стороне по Савушкина.

Также с 15 и до 23 часов чиновники запретят проезд по улице Рюхина. Ограничение действует в направлении вдоль первого дома по Кемской улице к Морскому проспекту, улице Савиной и по набережной Гребного канала. Запрет будет функционировать и на участке от Яхтенной улице, между Савушкина и Приморским проспектом от 19.30 до 21 часа вечера.

Ранее Piter.tv писал о том, что агент Массимо Каррера рассказал о том, что спортсмен не встречался с "Зенитом".

Фото: Piter.tv