СКА одержал третью победу над ЦСКА в армейском дерби

В среду, 25 января, в Ледовом дворце пошёл матч СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победа в армейском дерби снова досталась команде из Северной столицы.
Игроки СКА вырвались вперёд со счётом 3:1. Решающие шайбы остались за нападающими Маратом Хайруллиным, Эмилем Галимовым и Никитой Гусевым. В гостевом составе себя проявил защитник Даррен Диц.
Петербуржцы остаются первыми в турнирной таблице Западной конференции. Лидирующую строчку им обеспечивают 90 очков.
Ранее мы сообщили о том, что оссияне Марченко и Дер-Аргучинцев дебютировали в НХЛ.
Фото: СКА
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