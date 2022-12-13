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СКА одержал третью победу над ЦСКА в армейском дерби
Сегодня, 8:18
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СКА одержал третью победу над ЦСКА в армейском дерби

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Матч закончился со счётом 3:0.

В среду, 25 января, в Ледовом дворце пошёл матч СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Победа в армейском дерби снова досталась команде из Северной столицы.

Игроки СКА вырвались вперёд со счётом 3:1. Решающие шайбы остались за нападающими Маратом Хайруллиным, Эмилем Галимовым и Никитой Гусевым. В гостевом составе себя проявил защитник Даррен Диц.

Петербуржцы остаются первыми в турнирной таблице Западной конференции. Лидирующую строчку им обеспечивают 90 очков.

Ранее мы сообщили о том, что оссияне Марченко и Дер-Аргучинцев дебютировали в НХЛ.

Фото: СКА

Теги: санкт-петербург, ска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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