Героев озвучили реальные актеры.

Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4. Режиссер Эмилия Кивелевич поставила необычную постановку в компьютерной игре. Серия виртуальных спектаклей получила название "Тоска по спектаклю".

Это серия видео-спектаклей, которые рождаются из ностальгии по нормальной жизни, когда можно было репетировать пьесы, показывать их живым зрителям описание проекта

Режиссер создавала персонажей для видеоработы совместно с художницей Леной Микулинской. После этого "симов" озвучили артисты Марина Васильева, Алиса Кретова, Алексей Любимов и Гладстон Махиб.

Первой инсценировкой в рамках The Sims 4 стал отрывок из работы драматурга Максима Курочкина "Небо".

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно.