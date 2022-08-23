Матч "Аванграда" и "Сочи" в Петербурге начался с массовой драки хоккеистов

Инцидент между командами случается не в первый раз.

Предсезонный турнир имени Пучкова в Северной столице стартовал с массовой драки команд-участников – "Авангард" (Омск) и "Сочи". Хоккеисты вышли "пять на пять" уже на второй секунде первого периода.

Напомним, что инцидент уже происходил на матче этих же команд: спортсмены подрались во время предсезонного турнира в Сочи 4 августа. Победу в матче завоевали омичи со счётом 6:4.

По словам главного тренера "Сочи" Андрея Назарова, он сам регулярно проводит занятия по ведению драк со своими подопечными.

Ранее"Зенит" сообщил о переходе игрока "Спартака" в петербургский клуб.

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