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Матч "Аванграда" и "Сочи" в Петербурге начался с массовой драки хоккеистов

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Инцидент между командами случается не в первый раз.

Предсезонный турнир имени Пучкова в Северной столице стартовал с массовой драки команд-участников – "Авангард" (Омск) и "Сочи". Хоккеисты вышли "пять на пять" уже на второй секунде первого периода.

Напомним, что инцидент уже происходил на матче этих же команд: спортсмены подрались во время предсезонного турнира в Сочи 4 августа. Победу в матче завоевали омичи со счётом 6:4.

По словам главного тренера "Сочи" Андрея Назарова, он сам регулярно проводит занятия по ведению драк со своими подопечными. 

Ранее"Зенит" сообщил о переходе игрока "Спартака" в петербургский клуб.

Видео: Telegram / Хоккей без зрителей

Теги: массовая драка, матч, санкт-петербург, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Происшествия,

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