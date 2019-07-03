Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова

Оригинальная композиция быстро стала очень популярной и приобрела статус гимна поколений.

Британская группа Massive Attack записала кавер на знаменитую композицию группы Гражданская оборона "Всё идет по плану". Трек выйдет на необычном носителе – рентгеновском снимке. Именно таким образом в СССР провозили запрещенную музыку. Такую запись можно прослушать не более 15 раз, затем она исчезнет.

Впервые трек группы Егора Летова Massive Attack исполнили в 2013 году на открытии Манчестерского международного фестиваля. Тогда же коллектив сыграл кавер на композицию Янки Дягилевой "Печаль моя светла".

Оригинальная песня "Всё идет по плану" вышла в 1988 году. Композиция быстро стала очень популярной и приобрела статус гимна поколений.

Ранее в сети были опубликованы неизданные композиции певицы Уитни Хьюстон и вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Видео: Ютуб/untitled unmastered