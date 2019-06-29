В Сети появилась ранее неизданная запись Уитни Хьюстон

Композиция была записана в 1986 году.

В Сети появилась ранее неопубликованная песня американской певицы Уитни Хьюстон под названием "Higher Love". Композицию на своем ютуб-канале выложил продюсер Kygo.

Песня стала первой архивной записью певицы, выпущенной после ее смерти в 2012 году. В своих социальных сетях продюсер признался, что Хьюстон остается в сердцах фанатов до сих пор.

"Higher Love" является кавер-версией песни британского музыканта Стива Уиндвуда. Она была записана в 1986 году. И должна была войти в ее третий альбом I"m Your Baby Tonight (1990)



Ранее свет увидел неизданный трек фронтмена Queen Фредди Меркьюри.

Видео: Ютуб/KygoMusic.