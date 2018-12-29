Эксперт: Центробанк включил "желтый свет" потребительским кредитам

ЦБ стремится снизить риски для банков по кредитным договоренностям с потребителями.

Эксперт ФБА "Экономика Сегодня" Никита Масленников рассказал о перекосе потребительского кредитования. Однако, спикер из Института современного развития считает, что Центробанк способен купировать риск благодаря мерам регулирования.

По сведениям от специалиста, главной причиной роста кредитной нагрузки россиян является высокая процентная ставка. Сейчас она достигает десяти процентов. Второй по важности причиной стало увеличение интереса к микрофинансовым займам.

Определенный перекос есть, но пока говорить о том, что на кредитном рынке надулся пузырь, преждевременно. Риск, однако, присутствует. Кредиты брались активно по причине тенденции к снижению кредитных ставок, это хорошо было заметно по рынку ипотечного кредитования. Прошлогодний темп роста зарплат был достаточно высокий, в текущем году взятые кредиты остаются, их надо обслуживать, но темп роста зарплат замедлится. Все это требует внимательного отношения и упредительного управления возникающими рисками комментирует ситуацию эксперт

Масленников добавляет, что Центробанк влияет на ситуацию при помощи ужесточения выдачи потребительских кредитов. Условия по ставкам и объемам для населения стали жестче, что позволяет контролировать определенные категории заемщиков. С декабря 2018 года ЦБ повысил на 30 процентов надбавку к коэффициентам риска по кредитам, предоставляемыми банками после первого апреля 2019 года. речь идет о тех ситуациях, когда потребители берут займы по ставкам от десяти до тридцати процентов.

Думаю, банки будут сдержанно относиться к выдаче кредитов - им придется закладывать повышенный норматив резервирования на такого рода рискованные кредиты, а норма резервов это всегда вычет из прибыли. Кроме того, среди мер монетарных властей - идея об ипотечных каникулах, расчистка рынка микрофинансирования. То есть здесь предпринимается масса усилий отмечает спикер

Экономическая политика ЦБ позволяет предотвратить чрезмерный рост долговой нагрузки на потребителей, а также увеличивает устойчивость банков к потенциальным угрозам невозможности выплат по кредитам.

Фото: Piter.tv