Маск заявил, что выборы в США станут последними, если Трамп не победит

Миллиардер из США призвал голосовать за республиканца, а не демократку.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что проходящие сейчас на территории США президентские выборы могут стать последними в том случае, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение от действующего вице-президента Камалы Харрис, которая представляет Демократическую партию. Соответствующей информацией бизнесмен поделился со слушателями в YouTube-подкасте известного местного телеведущего Джо Рогана.

Я думаю, что это будут последние выборы, если Трамп не победит. Илон Маск, миллиардер

В свою очередь Джо Роган выразил уверенность в том, что значительная часть населения страны понимает последствия поражения Дональда Трампа для США. По словам Илона Маска, страна перестала являться "подлинным государством" в виду отсутствия безопасности на государственных границах. По его мнению, теперь США надо называть страной-фикцией".

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Фото и видео: YouTube / PowerfulJRE