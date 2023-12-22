Маск заявил, что новые деньги не помогут Киеву в противостоянии с Россией

Миллиардер выступил против законопроекта, направленного на финансирование ВСУ.

Выделение дополнительных ассигнований на нужды Вооруженных сил Украины и продление боевых действий в регионе конфликта между Киевом и Москвой не помогают Украине. Об этом подписчикам рассказал американский бизнесмен Илон Маск в ходе разговора, который транслировался в социальной сети Х.

Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что во вторник ряд американских сенаторов, предприниматель Илон Маск приняли участие в обсуждении последней законодательной инициативы, подразумевающей выделение военной помощи Израилю и Украине. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, также принявший участие в дискуссии, ранее раскритиковал данный документ. Политик пояснил, что он содержит в тексте положения о поддержке ВСУ до начала октября 2025 года, что делает невозможным остановку финансирования армии киевского режима в случае избрания будущим президентом Дональда Трампа.

В Казахстане хотят узаконить интернет Starlink от Илона Маска.

Фото и видео: X / DogeDesigner