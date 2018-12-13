Маск заявил, что не собирается уезжать из США

Миллиардер рассказал о своем патриотизме.

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что никогда не собирался переезжать в другую страну, не имеет за границей домов, поэтому намерен жить только на территории США. Соответствующие сведения предприниматель предоставил кандидату на высший должностной пост в американской администрации Роберту Кеннеди-младшему в ходе общения с политиком в социальных сетях.

У меня нет домов за пределами США, нет других паспортов. Я буду жить и умру здесь... твердо верю, что США - величайшая сила во благо в мировой истории. Илон Маск, предприниматель США

В качестве подтверждения своих слов Илон Маск привел обстановку, которая сложилась в обществе после Второй мировой войны, когда, по его мнению, "США могли бы занять любую страну", но не сделали этого. Бизнесмен добавил, что Вашингтон принял решение по "плану Маршалла" для европейских государств, связанного с восстановлением региона.

Маск рассказал, что обсуждал в Китае контроль над искусственным интеллектом.

Фото и видео: YouTube / Tom Crown