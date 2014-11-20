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Маск рассказал, что будет делать в случае победы Трампа

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Бизнесмен назвал одну из задач по повышению эффективности управления государством.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX  Илон Маск рассказал, что будет делать в случае победы члена Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США. В интервью местному журналисту Такеру Карлсону, проводимому из особняка Мар-а-Лаго, гость трансляции подчеркнул, что он намерен добиваться сокращения количества федеральных агентств в стране. Это произойдет в том случае, если бизнесмен получит официальную должность в администрации Белого дома.

Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления в США.  У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. <...> В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей.

Илон Маск, миллиардер

В августе 2024 года Илон Маск в социальных сетях иронично ответил о готовности работать в американской администрации при президенте Дональде Трампе. Тогда предприниматель опубликовал фотографию с несуществующим в стране органом власти - министерством эффективности федерального правительства.

Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson

Теги: дональд трамп, илон маск, президентские выборы, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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