Маск рассказал, что будет делать в случае победы Трампа

Бизнесмен назвал одну из задач по повышению эффективности управления государством.

Американский предприниматель, миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что будет делать в случае победы члена Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства в США. В интервью местному журналисту Такеру Карлсону, проводимому из особняка Мар-а-Лаго, гость трансляции подчеркнул, что он намерен добиваться сокращения количества федеральных агентств в стране. Это произойдет в том случае, если бизнесмен получит официальную должность в администрации Белого дома.

Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления в США. У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. <...> В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей. Илон Маск, миллиардер

В августе 2024 года Илон Маск в социальных сетях иронично ответил о готовности работать в американской администрации при президенте Дональде Трампе. Тогда предприниматель опубликовал фотографию с несуществующим в стране органом власти - министерством эффективности федерального правительства.

Маск объяснил, почему некоторые политики хотят победы Харрис.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson