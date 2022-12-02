Новинку назвали Beast из-за ее мощности.

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск представил следующее поколение грузовиков Tesla, второе по счету. В ходе торжественной презентации транспортного средства специалист отметил, что модель получила название Beast за счет своей мощности. Они в три раза превосходит все доступные пользователям на рынке тягачи. Также машина способна преодолеть сотни километров без подзарядки. Основатель компании пообещал клиентам, что за рулем такого автомобиля они будут чувствовать себя "круче всех". Первую партию грузовиков в скором времени сотрудники Tesla доставят компании Pepsi.

Это слон, который движется как гепард. Он быстро разгоняется, быстро тормозит. Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla. Илон Маск, бизнесмен из США

Марк Цукерберг вслед за Илоном Маском раскритиковал политику Apple в App Store.

Фото и видео: YouTube / Tesla