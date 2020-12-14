Маск пообещал продолжить финансировать услуги Starlink для Украины

Глава SpaceX Илон Маск пообещал продолжить финансировать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
В пятницу, 14 октября, американский миллиардер заявил, что SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание спутников на Украине. По информации местных СМИ, в компании обратились за помощью к Пентагону взять на себя покрытие расходов.
Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство.
Илон Маск, глава SpaceX
Ранее в Белом доме не стали комментировать предложение Маска возобновить покупку Twitter.
Фото: gettyimages.com
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