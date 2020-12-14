Маск пообещал продолжить финансировать услуги Starlink для Украины

Миллиардер отметил, что SpaceX продолжает терять деньги.

Глава SpaceX Илон Маск пообещал продолжить финансировать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

В пятницу, 14 октября, американский миллиардер заявил, что SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание спутников на Украине. По информации местных СМИ, в компании обратились за помощью к Пентагону взять на себя покрытие расходов.

Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство. Илон Маск, глава SpaceX

Ранее в Белом доме не стали комментировать предложение Маска возобновить покупку Twitter.

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