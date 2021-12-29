Машину пропавшего в Ленобласти лесничего нашли на четвертый день поисков

Поиски 61-летнего Николая Боброва продолжаются.

Около реки Вуокса нашли автомобиль, на котором уехал 4 дня назад на работу лесничий Николай Бобров. Мужчину ищут родственники, друзья и отряд "ЛизаАлерт". Об этом сообщили на портале "ЛенТВ24".

Спасатели предполагают, что мужчина ушел в лес. Волонтеры просят сообщать любую информацию об пропавшем по номеру 8-800-700-54-52 ил 8-915-407-00-08.

Напомним, что 61-летний Николай Бобров был одет в черную куртку, черные штаны, темную вязаную шапку, на ногах - сапоги. Мужчина высокого роста (184 см, плотного телосложения, имеет темные волосы и серо-голубые глаза. Особая примета пропавшего - усы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти неделю в Петербурге ищут школьницу, ушедшую из дома после ссоры с родителями.

Фото: ВКонтакте / "ЛизаАлерт"