На St. Petersburg Ladies Trophy 2018 еще может приехать Мария Шарапова

У российской теннисистки Марии Шараповой еще есть шанс на участие в St. Petersburg Ladies Trophy в Петербурге. Она может получить от организаторов специальное приглашение.

На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy еще может выступить российская теннисистка Мария Шарапова. Как рассказал генеральный директор турнира Александр Медведев на пресс-конференции, спортсменка может получить от организаторов специальное приглашение (wild card).

Медведев заметил, что исключать возможность участие Шараповой в турнире нельзя. Он уверен, что у теннисистки есть шанс выступить лучше, чем на московском турнире.

В список участниц St. Petersburg Ladies Trophy вошли первая ракетка мира румынка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, француженки Каролин Гарсия, Кристина Младенович и Ализе Корне, латвийки Алена Остапенко и Анастасия Севастова, словачка Доминика Цибулкова, чешка Барбора Стрыцова. От России на турнире выступят Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.